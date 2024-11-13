Журнал People визнав американського актора Джона Кразінські найсексуальнішим чоловіком 2024 року

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Найсексуальнішим чоловіком 2024 року журнал People визнав американського актора Джона Кразінські, найбільш відомого завдяки своїй ролі Джима Гелперта у телесеріалі «Офіс».

«Просто моментальна втрата свідомості, насправді. Нуль думок, крім однієї — може мене надурили? Я зазвичай не прокидаюся з думкою: «Чи сьогодні мене визнають найсексуальнішим чоловіком на світі?» І все ж цей день настав. Ви, друзі, дійсно підняли мені планку», — поділився емоціями 45-річний Кразінські у інтервʼю для People.

Зараз актор живе в Брукліні зі своєю 41-річною дружиною, акторкою Емілі Блант і їхніми доньками — 10-річною Хейзел і восьмирічною Вайолет. Кразінські каже, що Блант дуже зраділа, почувши, що People визнав його найсексуальнішим чоловіком цього року. Він також згадав, що акторка колись пожартувала, що якщо Кразінські отримає це визнання, то вона обклеїть увесь дім обкладинками People з її чоловіком замість шпалер. Актор сподівається, що дружина дотримає своєї обіцянки.

Після успіху серіалу «Офіс» Кразінські зрежисував «Тихе місце», в якому знявся разом із Емілі Блант. Кразінські також зіграв головного героя в детективному серіалі «Джек Раян» від Amazon — аналітика ЦРУ Джека Раяна — знаменитого персонажа, створеного письменником Томом Кленсі. До Кразінські його зіграли, зокрема, Алек Болдвін, Гаррісон Форд і Бен Аффлек.