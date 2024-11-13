Південнокорейський президент Юн Сок Йоль грає в гольф, щоб підготуватися до майбутніх зустрічей із Трампом

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Reuters

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль нещодавно почав грати в гольф, вперше за вісім років, у рамках підготовки до майбутніх зустрічей з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявили в офісі президента, передає Reuters.

Юн Сок Йоль відвідав поле для гольфу в суботу, щоб пограти в цей вид спорту, в який він востаннє грав у 2016 році.

Аналітики кажуть, що президент Південної Кореї може спробувати знайти спосіб скористатися особистою дружбою з Трампом для просування інтересів Сеулу на тлі зовнішньополітичних планів республіканця «Америка понад усе» та його непередбачуваності в керівництві державою.

Південнокорейські компанії значною мірою покладаються на торгівлю зі США, і під час першого терміну Трампа країни мали конфлікт через розподіл витрат на утримання приблизно 28 500 американських військовослужбовців, розміщених у Південній Кореї.

Офіційні особи в Сеулі працюють над підготовкою до значних економічних змін, особливе занепокоєння викликає пропозиція Трампа щодо запровадження тарифів у торгівлі.