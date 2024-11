Американки скуповують пігулки для аборту після перемоги Трампа на виборах

Новини

The Boston Globe

Організації та компанії у США, що займаються репродуктивним здоров’ям, заявили, що попит на пігулки для переривання вагітності, а також на внутрішньоматкові спіралі та вазектомію зріс уже наступного дня після фактичної перемоги Трампа на виборах.

Про це повідомляє The Washington Post.

Перед очікуваною інавгурацією обраного президента Дональда Трампа, який може серйозно обмежити доступ до репродуктивної допомоги, жінки шукають препарати для переривання вагітності у значно більших кількостях, ніж зазвичай.

Один із найбільших постачальників пігулок для аборту Aid Access повідомив, що отримав 10 тисяч запитів на отримання таких препаратів протягом 24 годин після того, як перемога Трампа стала очевидною. Це приблизно в 17 разів більше за 600 запитів, які організація зазвичай отримує на день.

Некомерційна організація Just the Pill, яка призначає ліки для переривання вагітності за допомогою телемедицини, заявила, що 22 зі 125 її замовлень з 6 по 8 листопада були від людей, які не мали вагітності. Зазвичай це «рідкість» — попросити «авансове забезпечення» ліками, зазначили в Just the Pill.

Організація Plan C, яка надає інформацію про доступ до ліків для аборту, зафіксувала 82 200 відвідувачів свого сайту. Водночас до виборів було приблизно по 4—4,5 тисячі відвідувачів на день.

Організації та компанії, які займаються репродуктивним здоров’ям, також помітили попит на засоби екстреної контрацепції та довгострокові засоби контролю за народжуваністю, як-от внутрішньоматкові спіралі та вазектомія.