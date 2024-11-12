Військові матимуть космічні знімки поля бою. Міноборони підписало контракт

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Міністерство оборони України підписало контракт із фінською компанією ICEYE — лідером у галузі SAR-супутників. Угоду назвали стратегічно важливою.

Про це повідомляє Міноборони.

Завдяки співпраці з міжнародними партнерами українська розвідка матиме більше можливостей — відтепер військові отримають доступ до високоточних космічних знімків із повним покриттям території бойових дій. Своєю чергою, командування зможе самостійно визначати пріоритетні зони спостереження та швидко отримувати актуальні дані через систему супутників ICEYE.

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, угода стала можливою завдяки підтримці уряду Німеччини та концерну Rheinmetall, який виступив стороною контракту.

«Запроваджуючи передові технології космічної розвідки, ми створюємо технологічну перевагу, яка підвищує боєздатність і захищає наших військових», — резюмував він.

Що передувало

У липні Міноборони підписало з компанією ICEYE меморандум для поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки. З початку жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки, зроблені супутниками ICEYE у рамках співпраці між Rheinmetall та ICEYE.

Компанія ICEYE виготовляє мікросупутники та володіє одним із найбільших у світі угруповань радарних супутників.

Супутники SAR мають низку переваг над звичайними супутниками — вони можуть створювати зображення високої роздільної здатності незалежно від погодних умов або часу доби. Такі знімки дуже деталізовані й дозволяють ідентифікувати навіть найменші об’єкти на земній поверхні.