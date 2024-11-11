Екстремальні погодні умови завдали світу збитків на понад $2 трильйони за останнє десятиліття

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AP

Екстремальні погодні явища, пов’язані зі зміною клімату, завдали світовій економіці збитків на понад $2 трильйони за останнє десятиліття. Найбільше постраждали США.

Про це йдеться у звіті, опублікованому під час конференції ООН зі зміни клімату COP29 в Азербайджані, передає Axios.

Оцінки збитків у звіті Oxera для Міжнародної торгової палати за 2014—2023 роки приблизно дорівнюють показникам глобальної фінансової кризи 2008 року. Генеральний секретар Міжнародної торгової палати Джон Дентон сказав, що вплив зміни клімату на економіку «потребує відповіді такої ж швидкої та рішучої», повідомляє CNN.

Дослідники звіту вивчили майже 4 тисячі подій, які сталися протягом десяти років і вплинули на 1,6 мільярда людей. Лише за останні два повних роки звіту глобальні економічні збитки сягнули $451 мільярда. За словами дослідників, це на 19% більше, ніж за попередні вісім років десятиліття.

Найбільших економічних втрат за період від 2014 до 2023 року зазнали США — $934,7 мільярда, за ними в трійці «лідерів» Китай — $267,9 мільярда та Індія $112 мільярда.

Однак найбільших фінансових збитків на душу населення зазнала французька частина невеликого острова Сен-Мартен — загалом $5,1 мільйона, середні втрати на одну людину становили $158 886.

Пуерто-Ріко, яке ще не повністю оговталося від руйнівного урагану Марія 2017 року, було п’ятим у рейтингу найбільш економічно постраждалих територій на душу населення. США були десятими в цьому рейтингу.

У звіті також встановили, що країни, які розвиваються, можуть сильно постраждати від окремих екстремальних погодних явищ, які часто завдають економічних збитків, що перевищують річний ВВП країни.

«Дані за останнє десятиліття остаточно показують, що зміна клімату не є проблемою майбутнього: великі втрати продуктивності через екстремальні погодні явища відчуваються тут і зараз у сучасній економіці», — заявив Дентон.

Він також наголосив на тому, що сьогоднішня конференція ООН зі зміни клімату в Баку не може бути, як деякі припускають, «перехідною» — необхідні «результати, здатні прискорити кліматичні дії, відповідно до безпосередніх економічних ризиків».

«Це має початися з комплексного пакета для прискореного розгортання фінансування, щоб усі країни могли без подальших зволікань перейти до низьковуглецевого та стійкого до клімату розвитку», — пояснив він.