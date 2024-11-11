Донецька ОВА: Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища

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Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища.

Це офіційно підтвердив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині.

Станом на 16:00 встановили, що рівень води в річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра. Наразі підтоплень будинків не фіксують.

«Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз», — коментував раніше «Суспільному. Донбас» начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

Російські пабліки почали поширювати фото з нібито недавніми руйнуваннями Курахівської дамби. Але насправді на фото інша дамба Київської області, яку зруйнували в лютому 2022 року.