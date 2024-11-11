Посадовицю Львівської МСЕК підозрюють у недостовірному декларуванні

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Правоохоронці повідомили про підозру високопосадовиці Львівської обласної МСЕК, яка, за версією слідства, приховала від декларування мільйонні статки.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що фігурантка справи не зазначила в декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes GLE 2023 року. Загальна вартість машин становить майже 6 мільйонів гривень. Також вона не задекларувала орендований гараж.

У рамках розслідування правоохоронці перевіряють причетність підозрюваної до прийняття безпідставних рішень про встановлення груп інвалідності.

Також фігурантці справи вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення від посади. Їй загрожує до двох років позбавлення волі.

Корупція у МСЕК

23 жовтня у МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт № 12178.

Цьому рішенню передував скандал з головою Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня і генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

29 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії. Що він передбачає — читайте тут. Крім того, стало відомо, що чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.