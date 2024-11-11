Україна не знала про телефонний дзвінок Трампа до Путіна

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Американська газета Washington Post писала про те, що Україну заздалегідь поінформували про телефонний дзвінок новообраного президента США Дональда Трампа до Путіна і вона не заперечувала проти цього. В українському Міністерстві закордонних справ заперечили цю інформацію.

Про це сказав речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі Reuters.

«Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь проінформована про дзвінок, який нібито мав місце, не відповідають дійсності. Як наслідок Україна не могла ні підтримати, ні заперечити проти цього дзвінка», — заявив Георгій Тихий.

The Washington Post також писала, що Трамп порадив Путіну не загострювати війну в Україні, а ще нагадав про значну військову присутність США в Європі. Також новообраний президент США нібито «висловив зацікавленість» у подальших розмовах з Путіним, щоб обговорити «якнайшвидше завершення війни в Україні».

Співрозмовники WP також стверджували, що Трамп «у приватному порядку дав зрозуміти», що підтримав би варіант угоди, за якого Росія зберегла б контроль над частиною окупованих територій України. Це питання нібито «коротко» обговорювали і під час дзвінка.

Вибори у США

У США 5 листопада пройшли вибори 47-го президента країни. За місце в Білому домі змагалися кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.

Республіканець Дональд Трамп набрав понад 270 голосів виборщиків — це означає, що він фактично переміг. Водночас це поки прогнозовані результати, формальне рішення про обрання президента Колегія виборщиків винесе 17 грудня 2024 року, а 20 січня 2025-го відбудеться інавгурація.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Після його перемоги на президентських виборах США американська газета The Wall Street Journal написала, що Трамп наразі не вирішив, як саме він планує завершити війну Росії проти України.

Деякі його радники запропонували модель, де США надаватиме українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

WSJ зазначала, що в усіх планах радників Трампа йдеться про те, щоб заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО.