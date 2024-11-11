Сили ППО збили 39 дронів та дві ракети

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 11 листопада росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 74 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ракети російська армія запускала з тимчасово окупованої Запорізької області, дрони — з російських Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська.

Українські Сили ППО збили 39 ворожих безпілотників та дві ракети Х-59/69. Ще 30 російських дронів локаційно втрачено у різних регіонах України, 3 — вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Цієї ночі ППО працювала у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Наслідки повітряної атаки

Війська РФ вночі атакували Миколаїв та Запоріжжя — загинули шестеро людей, понад 20 отримали поранення.

У Києві та низці областей України ввели екстрені відключення світла через загрозу російських атак по обʼєктах енергетичної інфраструктури.