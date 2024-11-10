Біткоїн вперше коштує більше за $80 тисяч

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Курс біткоїна вперше перетнув межу $80 тисяч, передає криптобіржа Binance.

Незабаром після подолання історичної вартості курс біткоїна трохи знизився. Зараз криптовалюта торгується в межах $79 500. Криптотрекер Coinmarketcap наводить схожі дані — там біткоїн коштує $79 800.

Біткоїн почав активно дорожчати на тлі виборів президента США і перемоги Дональда Трампа, який підтримує криптовалюти. Американське видання Bloomberg зазначає, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв перетворити США «на криптостолицю планети» і пропонував створити національний резерв біткоїнів.

У ніч підрахунку голосів у США курс біткоїна вперше коштував більше за $75 тисяч.

Що таке біткоїн

Біткоїн — це перша і найвідоміша у світі криптовалюта, або ж «цифрова валюта», яку вперше застосували у 2009 році.

Фактично біткоїн являє собою децентралізовану електронну платіжну систему з умовною одиницею грошей — біткоїном. BitCoin не має централізованого управління та емітентів. Транзакції з цифровим підписом між двома адресами передаються до всіх вузлів мережі peer-to-peer, а дані про переміщення біткоїнів зберігаються в дубльованій базі даних.

Досі невідомо, хто саме створив цю криптовалюту. Формальним творцем є Сатосі Накамато. Це, вочевидь, псевдонім людини або групи людей, яка написала перші протоколи майбутньої цифрової валюти. Реальна ж особистість творця біткоїна дотепер невідома широкому загалу.

Цифрові активи не мають державних регуляторів, вони не підкріплені золотом, іншою валютою або будь-яким цінним металом. Вартість визначається затребуваністю серед користувачів. Простіше кажучи, криптоактив коштуватиме стільки, скільки за нього готова запропонувати аудиторія — ось чому курс біткоїна постійно коливається, а різниця часом сягає десятків тисяч доларів.