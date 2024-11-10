У новій команді Трампа не буде його конкурентки на виборах Ніккі Гейлі та ексдержсекретаря Майка Помпео

Новини

Майбутній президент США Дональд Трамп не планує запрошувати у свою нову адміністрацію колишню кандидатку на посаду президента від Республіканської партії Ніккі Гейлі та колишнього державного секретаря Майка Помпео.

Про це пише Reuters.

Водночас Трамп подякував обом за роботу і служіння на користь країні.

Ніккі Гейлі — колишня губернаторка Південної Кароліни, працювала послом США в ООН за часів першої адміністрації Трампа, підтримала його на посаді президента, хоча різко критикувала політика, коли виступала проти нього на партійних праймеріз. Ніккі Гейлі була останньою серйозною суперницею колишнього президента Дональда Трампа від республіканців. Вона завершила президентську кампанію в березні 2024 року.

Майка Помпео, який свого часу також обіймав посаду директора Центрального розвідувального управління при Трампі, деякі медіа згадували як потенційного міністра оборони США. Також його називали майбутнім кандидатом у президенти від Республіканської партії, перш ніж він оголосив у квітні 2023 року, що не балотуватиметься.

І Ніккі Гейлі, і Майк Помпео виступали за підтримку України з боку Сполучених Штатів.

Зараз Дональд Трамп зустрічається з потенційними кандидатами на роботу в президентську адміністрації. Зокрема, він бачився з відомим інвестором Скоттом Бессентом, який може стати міністром фінансів США.

Днями Трамп назвав першу людину зі своєї майбутньої команди — керівницю апарату Білого дому Сюзі Вайлз, яка стане першою жінкою на цій посаді. Вона допомогла Трампу виграти на виборах президента.