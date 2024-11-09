WSJ: США терміново нададуть Україні сотні ракет до систем ППО NASAMS і Patriot
- Автор:
- Оля Березюк
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Армія Inform
США терміново відправлять до України 500 ракет-перехоплювачів до систем ППО NASAMS і Patriot.
Про це пише Wall Street Journal, посилаючись на неназваного посадовця адміністрації Джо Байдена.
Ракети відправляють у відповідь на посилення російських ракетних і дронових атак. Очікується, що вони прибудуть в найближчі тижні.
За словами одного з американських посадовців, ці поставки мають задовольнити потреби України в засобах протиповітряної оборони до кінця цього року.
Досі залишаються невикористаними понад $7 мільярдів, виділені Пентагону для передачі Україні зброї та боєприпасів зі своїх запасів, а також понад $2 мільярди для фінансування довгострокових контрактів на поставки обладнання Києву. Адміністрація Байдена планувала передати цю допомогу до квітня, однак перемога Дональда Трампа на виборах змінила плани, зробивши їх більш терміновими.
- Видання Politico 7 листопада писало, що адміністрація Байдена планує терміново відправити останні понад $6 мільярдів, що лишилися на безпекову допомогу Україні, — до інавгурації Дональда Трампа.