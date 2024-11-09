Через прихід Трампа місце США для України має посісти Європа. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 8 листопада

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«Бабель»

Британський історик і публічний інтелектуал Тімоті Гартон Еш у The Guardian міркує, як змінить російсько-українську війну обрання президентом США Дональда Трампа. Він песимістичний. Імовірність того, що Трамп вирішить надати Україні більше зброї, ніж Пентагон надає зараз ― і на що сподівається частина українських політиків ― він оцінює в 5―10%. А найбільш імовірно, на його думку, що Трамп діятиме відповідно до своїх передвиборчих промов, в одній з яких у липні він заявив: «Я скажу Зеленському: досить. Більше нічого не буде. Треба припиняти цю війну». Очевидно, що це означає позитивний для Путіна результат ― коли Росія зберігає за собою принаймні ті території, які встигне загарбати на момент початку переговорів.

Очевидно, що Трамп дуже не любить програвати ― і, можливо, українцям вдасться зіграти на цьому його почутті. Але навіть якщо Трамп послухає республіканських «яструбів», які практикують підхід «мир через силу», ― очевидно, що європейцям доведеться вкладатись у цей конфлікт більше. Як сказав радник Трампа з національної безпеки часів його першого президентства Роберт ОʼБраян, «США продовжать надавати Україні летальне озброєння, придбане за гроші європейців». І навіть якщо справа не дійде до того, що Європа повністю фінансуватиме підтримку України ― роль Вашингтону в цьому явно зменшиться.

Очевидно, що активний наступ росіян і активне самоусунення США спонукають Європу діяти активніше. Але чи зможуть європейські країни випростатись і адекватно реагувати на «дорослі» виклики сучасного життя? Це риторичне запитання, але Еш не впевнений: принаймні, обрання Трампа вже призвело до політичних потрясінь у найбільшого союзника України на континенті, Німеччини. А населення ряду держав від Угорщини до Молдови, як свідчить недавнє соцопитування, голосувало б здебільшого за Трампа ― тобто вони підтримують і його риторику щодо України. Навряд чи вони стануть драйверами допомоги Україні, прогнозує Еш.

Вірними союзниками України залишаються Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Скандинавія ― інше питання, наскільки їхніх сил вистачить, щоб покрити потреби України в захисті. Особливо якщо ці потреби зростуть.

Очевидно, що непокарана Росія ― це екзистенційна загроза для Європи. Та й поставити Кремль на місце ― справа честі й запорука політичної відповідальності. Визнання цього є передусім інтелектуальним викликом для мільйонів європейців. Можливо, прихід до влади Трампа і його перші кроки на посаді спонукатимуть ЄС взятися до діла.

Це лише частина огляду. Про ще один матеріал, що стосується російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.