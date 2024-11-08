Бейонсе, Тейлор Свіфт і Кендрік Ламар. Премія «Греммі» показала список номінантів

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Національна академія мистецтва та науки звукозапису США оголосила список номінантів на премію «Греммі» 2025 року.

Про це йдеться на сайті премії.

Цьогоріч найбільше номінацій — у співачки Бейонсе. Завдяки альбому “Cowboy Carter” вона отримала 11 номінацій у чотирьох жанрових категоріях, включно з «Піснею року», «Записом року» і «Альбомом року».Тож тепер Бейонсе стала найбільш номінованою артисткою в історії «Греммі» — загалом у неї 99 номінацій.

По сім номінацій отримали Кендрік Ламар, Біллі Айліш і Post Malone. Шість — у Тейлор Свіфт, Сабріни Карпентер і Чаппелл Рон. «Бабель» публікує повний список основних номінацій «Греммі».

Альбом року

André 3000 — “New Blue Sun”

Beyoncé — “Cowboy Carter”

Sabrina Carpenter — “Short nʼ Sweet”

Charli xcx — “BRAT”

Jacob Collier — “Djesse Vol. 4”

Billie Eilish — “HIT ME HARD AND SOFT”

Chappell Roan — “The Rise and Fall of a Midwest Princess”

Taylor Swift — “The Tortured Poets Department”

Запис року

The Beatles — “Now And Then”

Beyoncé — “TEXAS HOLD EM”

Sabrina Carpenter — “Espresso”

Charli xcx — 360

Billie Eilish — “BIRDS OF A FEATHER”

Kendrick Lamar — “Not Like Us”

Chappell Roan — “Good Luck, Babe!”

Taylor Swift Feat. Post Malone — “Fortnight”

Пісня року

Shaboozey — “A Bar Song (Tipsy)”

Billie Eilish — “BIRDS OF A FEATHER”

Lady Gaga & Bruno Mars — “Die With a Smile”

Taylor Swift — “Fortnight Feat. Post Malone”

Chappell Roan — “Good Luck, Babe!”

Kendrick Lamar — “Not Like Us”

Sabrina Carpenter — “Please Please Please”

Beyoncé — “TEXAS HOLD ʼEM”

Найкращий новий артист

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Церемонія нагородження пройде в Лос-Анджелесі 2 лютого 2025 року.