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Бейонсе, Тейлор Свіфт і Кендрік Ламар. Премія «Греммі» показала список номінантів

Автор:
Олександра Опанасенко
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Національна академія мистецтва та науки звукозапису США оголосила список номінантів на премію «Греммі» 2025 року.

Про це йдеться на сайті премії.

Цьогоріч найбільше номінацій — у співачки Бейонсе. Завдяки альбому “Cowboy Carter” вона отримала 11 номінацій у чотирьох жанрових категоріях, включно з «Піснею року», «Записом року» і «Альбомом року».Тож тепер Бейонсе стала найбільш номінованою артисткою в історії «Греммі» — загалом у неї 99 номінацій.

По сім номінацій отримали Кендрік Ламар, Біллі Айліш і Post Malone. Шість — у Тейлор Свіфт, Сабріни Карпентер і Чаппелл Рон. «Бабель» публікує повний список основних номінацій «Греммі».

Альбом року

Запис року

Пісня року

Найкращий новий артист

Церемонія нагородження пройде в Лос-Анджелесі 2 лютого 2025 року.