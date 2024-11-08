В Україну повернули тіла 563 загиблих військових

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В Україну повернули тіла 563 полеглих військових.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Вдалося репатріювати тіла 320 бійців, які загинули на Донецькому напрямку, і 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також повернули тіла 154 воїнів з російських моргів.

Правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.