В Україну повернули тіла 563 загиблих військових
- Автор:
- Ірина Перепечко
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В Україну повернули тіла 563 полеглих військових.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Вдалося репатріювати тіла 320 бійців, які загинули на Донецькому напрямку, і 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також повернули тіла 154 воїнів з російських моргів.
Правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
- 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча.
- Російські військові стратили на полі бою щонайменше 102 українських військовополонених, а 80% випадків страт українських військовополонених зафіксували саме цього року.
- Востаннє в Україну тіла бійців повертали 18 жовтня цього року — тоді вдалося репатріювати 501 загиблого українського військового.