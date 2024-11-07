Національний авіаційний університет остаточно розділили на інститут і академію
- Автор:
- Оля Березюк
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Національний авіаційний університет завершив процес розділення вишу на Київський авіаційний інститут і Державну льотну академію в Кропивницькому.
Про це повідомив нардеп і голова підкомітету з питань освіти Роман Грищук.
За його словами, КАІ — перший в Україні заклад вищої освіти, який зареєстрований в організаційно-правовій формі державного некомерційного підприємства (ДНП) замість бюджетної установи.
Нардеп каже, що це дасть більше фінансової автономії і водночас покладе більше відповідальності на керівництво університету.
Форма ДНП — це форма, в якій зараз існують всі лікарні після медичної реформи.
«КАІ — учасник експерименту з посилення ролі наглядових рад. Обрана наглядова рада університету буде мати більше повноважень, в тому числі з призначення керівника університету. Паралельно в КАІ відбувається очищення від старих корупційних схем, від постійного бажання забудувати територію стадіону і кампусу жекашками, від сотень мертвих душ у штаті», — додав Грищук.
В. о. ректора вишу Ксенія Семенова пояснила, що назву КАІ закладу дали, бо вона є історичною.
«КАІ виник в момент появи авіації як нової галузі. Зараз ми теж в історичному моменті. Світ змінився. Система міжнародної безпеки змінилась. Вища освіта в Україні або буде відповідати цим змінам, або загнеться», — наголосила вона.
- Рішення про реорганізацію НАУ ухвалили в жовтні 2023 року. У МОН пояснили, що багато разів отримували листи від колективу Льотної академії НАУ міста Кропивницький з проханням відокремити їхній заклад від НАУ. Льотна академія має цехи з виробництва безпілотників, які можуть працювати на обороноздатність, але під керівництвом іншого закладу вищої освіти їхні можливості обмежені.
- У межах реформи вишу в березні 2024 року призначили нову в. о. ректора — депутатку Київради Ксенію Семенову. У квітні вона дала велике інтервʼю «Бабелю» про проблеми, борги й забудову стратегічного вишу, його нові розробки та співпрацю з Brave1.