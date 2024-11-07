Байден у зверненні до нації заявив про готовність мирно передати владу Трампу

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Президент США Джо Байден звернувся до нації після перемоги на виборах республіканця Дональда Трампа.

У зверненні він визнав поразку демократів і заявив про готовність 20 січня мирним чином передати владу.

«Демократія — це коли воля народу завжди перемагає. Вчора я поговорив з новобраним президентом Трампом. Я привітав його з перемогою і запевнив, що моя адміністрація буде працювати з його командою над мирною і впорядкованою передачею влади», — каже Байден.

Також Байден розповів, що мав розмову з демократкою Камалою Гарріс і зазначив, що вона провела чудову кампанію.

«Серед конкурентних бачень країна обирає те чи інше, і ми приймаємо вибір країни. Не можна любити країну, лише коли ти перемагаєш, не можна любити сусіда, лише коли ти з ним погоджуєшся. За кого б ви не голосували, потрібно бачити один в одному не супротивників, а співгромадян, треба знижувати градус напруги», — наголосив він.

Водночас Байден заявив, що поразка демократів на виборах не означає загальної поразки.

«Ми програли цю битву, але Америка, про яку ви мрієте закликає вас піднятися. [...] Все буде добре, але ми мусимо докладати зусиль, продовжувати працювати і зберігати віру. Хай бог благословить Америку», — завершив Байден свій виступ.