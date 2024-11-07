Трамп встановив рекорд республіканців серед латиноамериканських виборців

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Новий екзитпол демонструє, що майбутнього президента США Дональда Трампа підтримали 46% латиноамериканських виборців. Це рекорд серед кандидатів від Республіканської партії в сучасну епоху.

Про це пише Axios.

За кількістю голосів від латиноамериканців Трамп випередив Рональда Рейгана і Джорджа Буша. Такий успіх політика підштовхнув віцепрезидентку Камалу Гарріс до найгіршого результату серед виборців-латиноамериканців для кандидата у президенти від Демократичної партії за останні 20 років.

Латиноамериканці голосували за Дональда Трампа, попри його расистську риторику для опису іммігрантів без документів і заяву, що Пуерто-Рико — це «острів сміття». Цьогоріч на виборах пріоритетом для людей були економіка та інфляція.

За даними екзитполу, проведеного Edison Research, 55% латиноамериканських чоловіків сказали, що віддали свій голос Трампу, а серед жінок таких 38%.

Тим часом Камала Гарріс набрала 52% голосів латиноамериканських виборців — це найгірший показник демократа з часів Джона Керрі у 2004 році. Зазвичай демократам треба 64% голосів, щоб перемогти на виборах.

Професор політології Х’юстонського університету Джеронімо Кортіна вважає, що Демократична партія не змогла дати латиноамериканцям чіткий економічний меседж, тоді як саме на ньому зосереджувався Трамп у своїх мітингах і рекламі.

«Латиноамериканці казали: “Мені байдуже, що говорить Трамп. Я хочу мати можливість оплачувати рахунки. Я хочу мати можливість відправити свою дитину до коледжу. Я хочу сплатити іпотеку, дозволити собі нову машину”», — цитує виборців Джеронімо Кортіна.

Вибори президента у США

У Штатах 5 листопада пройшли вибори 47-го президента країни. За місце в Білому домі змагалися кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.

Президента США вибирає Колегія виборщиків. Це посадовці, конгресмени, партійні діячі, яких виборці наділяють правом голосувати за того чи іншого кандидата. У колегії є 538 людей, а щоб стати президентом, кандидат має набрати 270 голосів. Кількість виборщиків варіюється залежно від чисельності населення штату.

За американською виборчою системою, голоси колегії «важать» більше, ніж безпосередні голоси виборців. Майже в усіх штатах діє система «переможець отримує все», коли всі голоси виборщиків штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.

За попередніми підрахунками медіа, перемогу на виборах отримав Дональд Трамп — у нього вже 295 голосів виборщиків з необхідних 270. Тим часом у демократки Камали Гарріс 226 голосів.