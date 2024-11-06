Шольц проситиме про вотум довіри — це може призвести до дострокових виборів

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив міністра фінансів Крістіана Лінднера у безвідповідальності, егоїзмі та інтересах його партії — Вільної демократичної партії, яка є однією з трьох в урядовій правлячій коаліції. Натомість Крістіан Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції і забирають усіх своїх міністрів.

Про це передає Spiegel.

Після звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера канцлер оголосив, що проситиме вотум довіри в Бундестазі 15 січня. Якщо воно провалиться — тоді до кінця березня можуть провести дострокові парламентські вибори.

За словами Олафа Шольца, він зробив компромісну пропозицію, щоб врегулювати кризу, «яка також бере до уваги пропозиції вільних демократів» і включає доступну вартість електроенергії, підтримку автопромисловості, підтримку бізнесу й України. Однак міністр фінансів не захотів її погодити.

«Той, хто не погоджується на компромісну пропозицію в такій ситуації, діє безвідповідально. Як канцлер, я не можу цього дозволити. Занадто часто Лінднер блокував закони, які були неактуальними, діяв у партійній політиці та порушував довіру. Немає бази довіри для подальшої співпраці», — наголосив Шольц.

Крістіан Лінднер звинувачує Шольца в продуманому розриві коаліції. Він каже, що його партія розробила пропозиції економічного повороту, але соціал-демократи й зелені «навіть не прийняли їх як основу для консультацій». Також звільнений міністр фінансів вважає, що пропозиції Шольца «слабкі, неамбітні та непридатні» для економіки Німеччини. Тому Вільна демократична партія Німеччини залишає правлячу коаліцію. Через це відкликає і всіх своїх міністрів:

міністра юстиції Марка Бушманна;

міністра освіти Беттіну Штарк-Ватцінгер;

міністра транспорту Фолькера Віссіна.

До сьогодні правляча коаліція складалася з трьох партій: Соціал-демократичної партії Німеччини (SPD), Зелених та Вільної демократичної партії (FDP). Вона неодноразово стикалася з труднощами через низькі рейтинги та внутрішні розбіжності.

Розпад коаліції в Німеччині загрожує дестабілізацією політичної ситуації, що може призвести або до створення нової урядової більшості, або до оголошення дострокових виборів. Політична криза також здатна посилити опозиційні партії, зокрема проросійську «Альтернативу для Німеччини». АдН має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», критикує ЄС і допомогу Україні.