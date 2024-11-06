Латвія може зобов’язати жінок служити в армії з 2028 року

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Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підтримує обовʼязковий призов жінок до Служби національної оборони (VAD). Він припустив, що нововведення можуть запровадити у 2028 році.

Про це повідомляє мовник Public Broadcasting of Latvia.

Спрудс в ефірі телепрограми підкреслив важливість питання гендерної рівності. Він додав, що цей принцип вже реалізували Швеція, Норвегія та Данія, і це триватиме в майбутньому.

Обовʼязковий призов жінок до VAD підтримує не лише очільник оборонного відомства, але й політична партія «Прогресисти», яку він представляє. Посадовець додав, що начебто раніше більшість громадян Латвії не підтримувала обов’язкову участь жінок в обороні країни, але з часом настрої змінилися.

«Зрозуміло, що завтра до обіду це не вирішити. Треба виконати велике «домашнє завдання» — це дискусії та діалог всередині коаліції, а також у парламенті та суспільстві. Дуже важливо, щоб суспільство це підтримало. Одна з потенційних цілей «дорожньої карти» [плану проєкту] — 2028 рік, коли йтиметься про чотири тисячі призовників у Службі національної оборони», — каже Спрудс.

Він додав, що для призову жінок систему VAD ще треба вдосконалювати. Зокрема, змінити екіпірування та форму для військових.

Латвія продовжує укріплювати свою обороноздатність. У лютому 2024 країна запровадила обовʼязкову строкову службу для чоловіків віком від 18 до 27 років. Це зробили через побоювання можливого вторгнення Росії в Європу.

На тлі ймовірного конфлікту Латвія планує до 2027 року збільшити свій оборонний бюджет до 3% ВВП — у 2024 він становив 2,4%. Країна також нарощує військовий потенціал, укладаючи великі угоди з Німеччиною та США про закупівлі ППО та ракетних установок.

У червні 2024 Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз виділити гроші на будівництво лінії оборони вздовж кордону блоку з Росією і Білоруссю.