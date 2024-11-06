Росія втратила майже 8 тисяч військових протягом Курської операції

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Росія втратила майже 7 905 військових за час Курської операції, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Загальні втрати Росії на Курщині — 20 842 військових убитими й пораненими. Ще 717 росіян ЗСУ взяли в полон.

За той же період Україна знищила 1 101 одиницю російської техніки — це 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат і мінометів, 5 реактивних систем залпового вогню і 659 одиниць автомобільної техніки.

Зараз росіяни зосередили на цьому напрямку майже 45 тисяч військових. Власних солдатів не вистачає, тож вони залучають військових із КНДР, зазначив Сирський.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Під контролем України було понад 1 000 км² і 100 населених пунктів цього регіону.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. 15 серпня Україна створила там першу військову комендатуру.