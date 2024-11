Трамп оголосив перемогу на президентських виборах США

Новини

Кандидат в президенти США Дональд Трамп оголосив про перемогу, хоча офіційний підрахунок голосів ще триває. За прогнозами різних американських медіа лідирує у президентській гонці саме Трамп — з перемогою республіканця вже привітало декілька світових лідерів.

«Це політична перемога, якої наша країна ніколи не бачила», — заявив республіканець Трамп під час виступу перед прихильниками у штаті Флорида.

Трамп заявив, що перемагає в усіх ключових «хитких» штатах і нібито забезпечить собі 315 голосів виборників.

Він каже, що за його президентства для країни настане «золотий вік», а він щодня боротиметься за громадян США та їхні сімʼї.

«Ми забрали Сенат назад. Також здається, що ми будемо контролювати Палату представників», — додав Трамп.

Про перемогу Трампа на виборах заявив телеканал Fox, що традиційно підтримує республіканців. Для перемоги у президентських виборах США потрібно отримати щонайменше 270 голосів виборщиків.

За підрахунками телеканалу, Трамп перемагає у важливому «хиткому» штаті Пенсильванія — вона принесла йому 267 голосів виборщиків з необхідних 270. Він також переміг у Вісконсині — і здобув 277 голосів. Телеканал каже, що усього Трамп забрав 277 голосів виборщиків. У той час, коли представниця Демократичної партії нібито отримала мала 226 голосів виборщиків.

Крім Fox, ніхто з основних телеканалів і агентств, що займаються оцінками підрахунку голосів, поки що не оголосив Трампа переможцем «хитких» штаті ані у Вісконсині, ані в Пенсільванії.

Водночас Associated Press і The New York Times віддали республіканцю 267 голосів виборщиків, CNN і NBC News — 266. Камала Гарріс, має 214, 188 та 194 голоси виборщиків за прогнозами медіа.

Реакція світових лідерів

Президент України Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах.

«Я ціную прихильність президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя», — зазначив він.

Також одним з перших Трампа з перемогою привітав президент Франції Емманюель Макрон. Тим часом президент Сербії Александар Вучич заявив, що «разом із Трампом протистоятиме викликам, що чекають попереду».

Ще кілька світових лідерів доєдналися до привітань Трампа.

Серед них — премʼєр-міністри Угорщини та Ізраїлю Віктор Орбан і Біньямін Нетаньягу, президент Литви Гітанас Науседа, президент Косова Вйоса Османі-Садріу, президент Сербії Александар Вучич, канцлер Австрії Карл Негаммер, президент Грузії Саломе Зурабішвілі, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та інші.

Вибори президента США

Президента США вибирає колегія виборщиків. Це посадовці, конгресмени, партійні діячі, яких виборці наділяють правом голосувати за того чи іншого кандидата.

У колегії є 538 людей, а щоб стати президентом, кандидат має набрати 270 голосів. Кількість виборщиків варіюється залежно від чисельності населення штату.

За американською виборчою системою, голоси виборщиків «важать» більше, ніж безпосередні голоси виборців. Майже в усіх штатах діє система «переможець отримує все», коли всі голоси виборщиків штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.Формальне рішення про обрання нового 47-го президента США Колегія виборщиків винесе у грудні 2024.

Новина доповнюється.