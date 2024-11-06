Біткоїн оновив історичний максимум на тлі можливої перемоги Трампа

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Біткоїн встановив новий історичний максимум у розпал президентських виборів у США. Інвестори прогнозують перемогу республіканця Дональда Трампа.

Про це пише Axios.

За даними Coindesk, на піку біткоїн коштував $74,9 тисячі. Decrypt із посиланням на дані CoinGecko називає нижчий показник — $74,5 тисячі. Востаннє вартість біткойна встановлювала історичний максимум 14 березня 2024 року, піднявшись до $73,7 тисячі.

Курс біткоїна зростав до наближення американських виборів. На це значною мірою вплинуло те, що Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною — в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

За прогнозами американської газети The New York Times, шанси на перемогу Трампа — 89%. А Washington Post прогнозує Трампу від 235 до 327 голосів Колегії виборщиків, тоді як Гарріс — від 211 до 303. Щоб стати президентом, треба 270 голосів.

Що таке біткоїн

Біткоїн — це перша і найвідоміша у світі криптовалюта, або ж «цифрова валюта», яку вперше застосували у 2009 році.

Фактично біткоїн являє собою децентралізовану електронну платіжну систему з умовною одиницею грошей — біткоїном. BitCoin не має централізованого управління та емітентів. Транзакції з цифровим підписом між двома адресами передаються до всіх вузлів мережі peer-to-peer, а дані про переміщення біткоїнів зберігаються в дубльованій базі даних.

Цифрові активи не мають державних регуляторів, вони не підкріплені золотом, іншою валютою або будь-яким цінним металом. Вартість визначається затребуваністю серед користувачів. Простіше кажучи, криптоактив коштуватиме стільки, скільки за нього готова запропонувати аудиторія — ось чому курс біткоїна постійно коливається, а різниця часом сягає десятків тисяч доларів.