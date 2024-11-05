Bihus.Info: Нардеп від «Слуг народу» Олександр Куницький втік з України

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Нардеп від «Слуг народу» Олександр Куницький, імовірно, втік з України.

Про це повідомляють журналісти проєкту Bihus.Info з посиланням на власні джерела.

Олександр Куницький

Депутат нібито поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно. Поки не відомо, скільки він уже перебуває за кордоном, але його не було на голосуваннях у Раді протягом всього жовтня.

Куницький відомий за інцидентом побиття військового в центрі Києва у 2023 році разом з нардепом-втікачем Артемом Дмитруком.