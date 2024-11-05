У КНУ заборонять користуватися Telegram для роботи

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КНУ імені Шевченка / Facebook

З 11 листопада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заборонять використовувати месенджер Telegram у службових цілях. Відповідний наказ підписав ректор університету.

Про це повідомляє Інститут масової інформації, якому це підтвердили в центрі комунікацій університету.

У гуртожитках університету імені Тараса Шевченка вай-фай уже не підтримує роботу Telegram, пише ІМІ, зазначаючи, що цю інформацію їм підтвердили на фейсбук-сторінці університету.

Про те, що університет планує відмовитися від використання платформи, свідчить і допис у телеграм-каналі КНУ ім. Тараса Шевченка, де адміністратори запитують користувачів, яку іншу платформу ті оберуть у подальшому.

Заборона Telegram в Україні

Держслужбовцям і військовим 20 вересня заборонили використовувати Telegram на службі. Тепер месенджером не можна користуватись у державних органах, військових формуваннях і на обʼєктах критичної інфраструктури.

Після цього рішення невдовзі повідомили, що у Верховній Раді України обмежать використання Telegram для її працівників.

Про те, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, ще в лютому говорив представник ГУР Андрій Юсов. Тоді він казав, що Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, зокрема з Telegram, щоб працювати за правилами.

Лише 9% опитаних громадян України підтримують повне блокування месенджера, ще 54% — вважають, що його потрібно частково обмежити, наприклад, блокуючи деякі канали.