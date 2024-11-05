Вибори президента США. Відкрилися перші виборчі дільниці

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День американських виборів настав — у США відкрилися перші виборчі дільниці. А мільйони американців уже проголосували достроково.

Про це пише CNN.

Перші дільниці відкрилися у штатах Коннектикут, Кентуккі, Мен, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Нью-Гемпшир і Вірджинія о 06:00 ET (13:00 за київським часом). У західній частині Кентуккі частина дільниць відчинять свої двері о 07:00, а в Мені вони відкриваються з 06.00 до 10.00 залежно від чисельності населення міста.

Найпізніше виборчі дільниці відкриють на Гаваях — о 12:00 ET (19:00 за київським часом).

Перші дільниці закриються о 19:00 ET (03:00 6 листопада за київським часом) у Джорджії, Індіані, Кентуккі, Південній Кароліні, Вермонті та Вірджинії, а останні — о 00:00 ET (08:00 6 листопада за київським часом) на Гаваях і на Алясці.

А крихітне село Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі оголосило результати ще опівночі — там демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп отримали по три голоси. За традицією, мешканці цього села голосують першими у країні.

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Вибори президента США

Сьогодні, 5 листопада, у США розпочались вибори президента США. Демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп зрівнялися в гонці — опитування показують майже однакову підтримку кандидатів, а перевага одного кандидата над іншим — у межах статистичної похибки.

Президента США вибирає колегія виборщиків. У ній 538 людей, а щоб стати президентом, кандидат має набрати 270 голосів. Кількість виборщиків варіюється залежно від чисельності населення штату. За американською виборчою системою, голоси виборщиків «важать» більше, ніж безпосередні голоси виборців.

Майже в усіх штатах діє система «переможець отримує все», коли всі голоси виборщиків штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.Формальне рішення про обрання нового 47-го президента США Колегія виборщиків винесе у грудні 2024, однак за попередніми підрахунками переможець виборів президента стане відомий набагато раніше.