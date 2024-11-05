ФБР: Росія та Іран намагаються зірвати вибори президента США

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Федеральне бюро розслідувань США попередило, що Москва й Тегеран намагаються вплинути на хід виборів американського президента, які почалися 5 листопада.

Про це йдеться у спільній заяві ФБР, Офісу директора національної розвідки й Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури.

Американські спецслужби заявили, що сторонні держави, зокрема Росія, намагаються підірвати довіру людей до чесності голосування та «посилити розбіжності серед американців». Очікується, що зусилля зосередять на «хитких» штатах .

Найбільшою загрозою є Росія — агенти РФ поширюють підроблені відео та статті, щоб зробити вибори нелегітимними. Така кампанія може призвести до насильства, зокрема проти посадовців виборчих органів, кажуть у ФБР. На нові фейки чекають навіть після закриття виборчих дільниць.

Напередодні росіяни оприлюднили статтю, в якій стверджували, начебто офіційні особи Вашингтону хочуть фальсифікувати вибори в різних штатах, вкидаючи бюлетені та здійснюючи кібератаки. Кремль також поширив підроблене інтервʼю з людиною, яка розповідала про фальсифікації виборів в Аризоні на користь Камали Гарріс.

Значною загрозою стороннього впливу також залишається Іран. Зокрема, Тегеран викрили на хакерських атаках, метою яких було скомпрометувати кампанію Дональда Трампа.

«Іран сповнений рішучості помститися колишнім посадовцям США, яких вважає винними у смерті командувача Корпуса вартових ісламської революції Касема Сулеймані в січні 2020 року. Дональд Трамп — його [Ірану] пріоритетна ціль для помсти», — йдеться в заяві.

Вибори президента США

Сьогодні, 5 листопада, у США розпочались вибори президента США. Демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп зрівнялися в гонці — опитування показують майже однакову підтримку кандидатів, а перевага одного кандидата над іншим — у межах статистичної похибки.

Президента США вибирає колегія виборщиків. У ній 538 людей, а щоб стати президентом, кандидат має набрати 270 голосів. Кількість виборщиків варіюється залежно від чисельності населення штату. За американською виборчою системою, голоси виборщиків «важать» більше, ніж безпосередні голоси виборців. Майже в усіх штатах діє система «переможець отримує все», коли всі голоси виборщиків штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.

Формальне рішення про обрання нового 47-го президента США Колегія виборщиків винесе у грудні 2024, однак за попередніми підрахунками переможець виборів президента стане відомий набагато раніше.