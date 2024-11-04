У Грузії скасували результати виборів на десятках дільниць через порушення

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Суд міста Тетрі-Цкаро на півдні Грузії задовольнив позов про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня. Причина — порушення таємниці голосування.

Про це повідомляє Асоціація молодих юристів Грузії.

Суд шляхом випадкового відбору перевірив бюлетені кількох округів і зʼясував, що на звороті бюлетенів видно позначки маркером, що порушує таємницю голосування.

Грузинське медіа SOVA зазначає, що суд встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях у містах Тетрі-Цкаро і Цалка.

Крім того, телеканал Mtavari повідомив, що суд міста Горі задовольнив позов Міжнародного товариства чесних виборів і демократії (ISFED) щодо повторного підрахунку недійсних бюлетенів на 15 дільницях.

Що відомо про цьогорічні вибори в Грузії

Парламентські вибори у Грузії пройшли 26 жовтня. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії: «Коаліція за зміни» — 10,92%, «Єдність — Національний рух» — 10,12%, «Сильна Грузія» — 8,78% і «Гахарія — за Грузію» — 7,76%.

Погляд з різних сторін

Представники ОБСЄ заявили, що виборчий процес у Грузії порушував міжнародні демократичні стандарти. Спостерігачі помітили випадки підкупу голосів, подвійного голосування, фізичного насильства і залякування виборців, але факт прямих фальсифікацій не підтвердили. Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав до розслідування парламентських виборів у Грузії.

28 жовтня у Тбілісі пройшла акція прихильників опозиції, на якій чинна президентка Саломе Зурабішвілі наголосила на нелегітимності виборів. Один з лідерів партії «Єдиний національний рух» Георгій Вашадзе заявив на мітингу, що опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація.

29 жовтня Центральна виборча комісія Грузії заявила, що перерахує бюлетені пʼяти виборчих дільниць (тобто на приблизно 14% виборчих дільниць) у кожному виборчому окрузі, щоб перевірити дані.

Міністерство закордонних справ заявило, що Україна «уважно спостерігала за перебігом парламентських виборів» у Грузії та підтримує висновки міжнародної місії ОБСЄ, яка зафіксувала численні порушення.

«Не дивно, що їхні результати високо оцінили та привітали в Росії, адже такі методи впливу на результати волевиявлення притаманні саме російському режиму. Водночас вони несумісні зі шляхом до ЄС і НАТО, який декларує грузинська влада», — заявили в МЗС.

У відомстві також закликали до розслідування голосування, щоб забезпечити легітимність виборів і уникнути політичної кризи.

«Закликаємо грузинський уряд не йти білоруським шляхом до втрати суверенітету і незалежності. Україна за будь-яких обставин підтримуватиме грузинський народ у його прагненні продовжити стратегічний курс на приєднання до ЄС і НАТО», — додали в МЗС України.