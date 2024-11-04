Міністр інфраструктури Сербії подає у відставку після обвалу даху на вокзалі, від якого загинули 14 людей

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Міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весич оголосив, що завтра подасть у відставку після обвалу даху на залізничному вокзалі в Нові-Саду, від якого загинули 14 людей і троє дістали серйозних поранень.

Про це повідомляє PTC.

«Я не оголошував про свою відставку досі з поваги до жертв та їхніх сімей. Я запропонував свою відставку того ж дня, коли сталася аварія в Нові-Саду», — сказав Весич.

Він зазначив, що «ані він, ані люди, які з ним працюють, не несуть жодної відповідальності за трагедію, що сталася».