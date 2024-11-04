У «Резерв+» запустили бета-тест онлайн-відстрочок

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У застосунку «Резерв+» розпочався бета-тест онлайн-відстрочок.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Першими інструкції отримають студенти й аспіранти, які заповнювали форму на тестування. Потім — люди з інвалідністю та багатодітні.

При цьому якщо людина вже має відстрочку, то зможе її продовжити лише після завершення її дії, адже не може бути двох активних відстрочок одночасно.

«Якщо ви не встигли зареєструватись на тестування, не переймайтесь. До запуску послуги залишились лічені дні», — додала Черногоренко.