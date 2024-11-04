Німеччина оголосила про гуманітарну допомогу Україні на €200 мільйонів

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Німеччина передасть Україні пакет гуманітарної допомоги на €200 мільйонів напередодні зими.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній з українським колегою Андрієм Сибігою пресконференції у Києві.

«Ми збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу на додаткові €200 мільйонів для екстреної зимової підтримки. Таким чином ті домівки, в яких немає тепла, зможуть забезпечити себе ним. Також будуть надані генератори для забезпечення теплом узимку», — сказала німецька дипломатка.

Бербок наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України. Вона заявила, що Німеччина буде обʼєднувати зусилля в рамках міжнародної коаліції щодо посилення ППО і закликала інші країни й надалі надавати Україні підтримку в цій сфері.

Глава МЗС Німеччини додала, що обговорила із Сибігою співпрацю у виробництві дронів.

«Якщо Німеччина може допомогти з дронами, то це найкращий захист для нас самих», — зазначила Бербок.