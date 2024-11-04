Німеччина оголосила про гуманітарну допомогу Україні на €200 мільйонів
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Німеччина передасть Україні пакет гуманітарної допомоги на €200 мільйонів напередодні зими.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній з українським колегою Андрієм Сибігою пресконференції у Києві.
«Ми збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу на додаткові €200 мільйонів для екстреної зимової підтримки. Таким чином ті домівки, в яких немає тепла, зможуть забезпечити себе ним. Також будуть надані генератори для забезпечення теплом узимку», — сказала німецька дипломатка.
Бербок наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України. Вона заявила, що Німеччина буде обʼєднувати зусилля в рамках міжнародної коаліції щодо посилення ППО і закликала інші країни й надалі надавати Україні підтримку в цій сфері.
Глава МЗС Німеччини додала, що обговорила із Сибігою співпрацю у виробництві дронів.
«Якщо Німеччина може допомогти з дронами, то це найкращий захист для нас самих», — зазначила Бербок.
- Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.
- У середині жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про новий пакет допомоги на €600 мільйонів і анонсував ще один на €1,4 мільярда.