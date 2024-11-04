Україна може розглянути угоду з РФ про припинення ударів по енергетиці — але тільки за посередництва іншої країни
- Автор:
- Ліза Бровко
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Україна готова розглянути можливість угоди про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з Росією — але тільки за посередництва Катару чи іншої країни.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю журналістці Наталії Мосейчук у телемарафоні. Він уточнив, що зараз переговорів між Україною і Росією немає.
Україна провела тематичні конференції (усі — без участі РФ), перша з яких була про енергетичну безпеку. Одним з її співорганізаторів виступив Катар. На ній країни зафіксували принципи щодо цього пункту Формули миру.
За словами керівника ОП, якщо Катар чи інша держава готова імплементувати домовленості про припинення ударів по обʼєктах енергетики через угоди окремо з Україною та окремо з РФ, тоді Київ може їх опрацювати. Те саме стосується продовольчої безпеки.
«Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути, бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у Формулі миру України», — додав Єрмак.
Як приклад він навів «зерновий коридор», коли було дві угоди: між Туреччиною, ООН та Україною, а також між Туреччиною, ООН і Росією.
- Наприкінці жовтня Financial Times із посиланням джерела написало, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури одна одної. І Київ хоче, щоб посередником був Катар.
- У серпні 2024 року журналісти The Washington Post писали, що наступ України на Курщині зірвав таємні перемовини з Росією про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.
- Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Київ розгляне можливість повного припинення вогню лише за умови, що Росія спочатку виведе всі свої війська з української території — включно з Кримом, окупованим у 2014 році. Путін же вимагав повністю вивести українські війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей в межах їхніх адміністративних кордонів. Також Київ має офіційно відмовитися від планів вступити в НАТО — тільки тоді Росія піде на переговори.