Апеляційний суд не змінив вироку поліцейським, які зґвалтували жінку в Кагарлику. Раніше вони отримали 11 років увʼязнення

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У справі про зґвалтування жінки правоохоронцями в Кагарлику Апеляційний суд Києва залишив вирок першої інстанції без змін — у травні 2023 року винуватці отримали 11 років увʼязнення.

Про це повідомила правозахисниця Олена Сотник.

«Майже 5 років в слідчих діях, потім судах, і от вона фінішна переможна крапка», — написала Сотник.

Рішення суду вступило в силу вже сьогодні.

Про яку справа мова

За даними слідства, у ніч із 23 на 24 травня 2020 року правоохоронці МиколаКузів і Сергій Сулима у службовому кабінеті побили й кілька разів зґвалтували Нелю Погребицьку, яку викликали в райвідділ як свідка. Після розголосу обох звільнили з органів, 26 травня того ж року їм оголосили про підозри за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування), ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством).

Неля Погребицька, яку зґвалтували та побили поліцейські у відділенні в Кагарлику, розповіла, що є також інші жінки, які постраждали від дій одного з поліцейських. Після цього тодішній голова Національної поліції Ігор Клименко вирішив розформувати Кагарлицький підрозділ.

У липні ще двом співробітникам відділення поліції повідомили про підозру. Окрім того, ДБР виявило нові факти катувань затриманих у Кагарлицькому райвідділі поліції.