За ніч ППО збила 50 російських дронів. Деталі атаки
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба Національної гвардії
За ніч ППО збила 50 російських дронів різних типів, ще 27 були локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Усього росіяни запустили 80 дронів Shahed і невстановленого типу, вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по Дніпропетровщині й скинули керовані авіабомби на Харківщину.
Безпілотники збивали в Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
- Увечері 3 листопада російські війська атакували Харків — там постраждали 14 людей, пошкоджені багатоповерхівки й супермаркет.