ЄС надав сільськогосподарські субсидії 17 мільярдерам — щонайменше троє з них були у списку Forbes

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Європейський Союз надав сільськогосподарські субсидії компаніям понад десятка мільярдерів у період 2018—2021 років. Фінансували їх через програму, на яку направляють третину бюджету ЄС.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, у час, коли тисячі малих європейських ферм закривалися, мільярдери стали кінцевими бенефіціарами €3,3 мільярда субсидії ЄС.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. У січні 2023 його виправдали у справі про аферу із сільськогосподарськими субсидіями.

Джеймс Дайсон, британський винахідник, засновник і голова компанії Dyson. Він підтримував вихід Сполученого Королівства з ЄС, його компанія отримала виплати перед Brexit.

Го Гуанчан, інвестор із Китаю, власник футбольного клубу Wolverhampton Wanderers.

Також пільги від Брюсселю отримали німецький бізнесмен Клеменс Теніс, приватний землевласник з Великої Британії Андерс Хольк Поулсен та колишній гендиректор Lego К’єльд Кірк Крістіансен.

Євросоюз виділяє третину свого бюджету фермерам у межах спільної сільськогосподарської політики. Водночас сума грошей, виділена блоком, залежить від площі землі у володінні фермера, а не від його потреби.

Однак через правила конфіденційності, недостатню прозорість процесів і складні ланцюжки між власниками компаній майже неможливо перевірити, хто отримує гроші. Дослідження Центру європейських політичних досліджень (CEPS), проведене на замовлення Комітету з бюджетного контролю Європарламенту у 2021 році, показало, що точно визначити найбільших кінцевих бенефіціарів фінансування ЄС наразі неможливо.

Натомість аналітики пов’язали дані про одержувачів сільськогосподарських субсидій з кожної країни-члена блоку з комерційною базою даних компаній. Так вдалося ідентифікувати власників частки компанії принаймні у 25%. В деяких випадках дослідники не змогли відстежити, куди пішли гроші — вони надходили до регіональних органів, які перерозподіляли готівку.