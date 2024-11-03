ЄС надав сільськогосподарські субсидії 17 мільярдерам — щонайменше троє з них були у списку Forbes
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- Анастасія Могилевець
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Getty Images / «Бабель»
Європейський Союз надав сільськогосподарські субсидії компаніям понад десятка мільярдерів у період 2018—2021 років. Фінансували їх через програму, на яку направляють третину бюджету ЄС.
Про це повідомляє The Guardian.
За даними видання, у час, коли тисячі малих європейських ферм закривалися, мільярдери стали кінцевими бенефіціарами €3,3 мільярда субсидії ЄС.
- Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. У січні 2023 його виправдали у справі про аферу із сільськогосподарськими субсидіями.
- Джеймс Дайсон, британський винахідник, засновник і голова компанії Dyson. Він підтримував вихід Сполученого Королівства з ЄС, його компанія отримала виплати перед Brexit.
- Го Гуанчан, інвестор із Китаю, власник футбольного клубу Wolverhampton Wanderers.
Також пільги від Брюсселю отримали німецький бізнесмен Клеменс Теніс, приватний землевласник з Великої Британії Андерс Хольк Поулсен та колишній гендиректор Lego К’єльд Кірк Крістіансен.
Євросоюз виділяє третину свого бюджету фермерам у межах спільної сільськогосподарської політики. Водночас сума грошей, виділена блоком, залежить від площі землі у володінні фермера, а не від його потреби.
Однак через правила конфіденційності, недостатню прозорість процесів і складні ланцюжки між власниками компаній майже неможливо перевірити, хто отримує гроші. Дослідження Центру європейських політичних досліджень (CEPS), проведене на замовлення Комітету з бюджетного контролю Європарламенту у 2021 році, показало, що точно визначити найбільших кінцевих бенефіціарів фінансування ЄС наразі неможливо.
Натомість аналітики пов’язали дані про одержувачів сільськогосподарських субсидій з кожної країни-члена блоку з комерційною базою даних компаній. Так вдалося ідентифікувати власників частки компанії принаймні у 25%. В деяких випадках дослідники не змогли відстежити, куди пішли гроші — вони надходили до регіональних органів, які перерозподіляли готівку.
- Після початку повномасштабної війни ЄС скасував усі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Це не влаштовувало фермерів з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини. Ці країни почали забороняти імпорт українського зерна, а Європейська комісія виділяла кошти європейським фермерам.
- Україна в березні 2024 стверджувала, що готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС задля вирішення суперечки з Польщею. Київ закликав блок заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить через Білорусь та країни Балтії.
- Європейський Союз повторно схвалив «торгівельний безвіз» для України у травні 2024. Україні дозволили експортувати її сільськогосподарську продукцію до блоку без квот і мит ще до 5 червня 2025 року, але із запобіжниками для захисту інтересів європейських аграріїв.
- У вересні цього ж року іспанські фермери вимагали від Єврокомісії обмежити імпорт зерна з України, оскільки це начебто призводить до значного падіння цін на внутрішньому ринку.
- Болгарія також вважала, що українські продукти погано впливають на місцеве виробництво. Міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгій Тахов заявив, що Єврокомісія має заборонити імпорт до Болгарії яєць українського походження.