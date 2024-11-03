У Сербії через обвал даху на залізничній станції загинули 14 людей — люди вийшли на протести

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На залізничній станції міста Нові-Сад у Сербії обвалився дах. Через це загинули 14 людей, троє постраждали. Люди вийшли на мітинг у Белграді, звинувачуючи владу в недбалості.

Про це повідомляє Reuters.

Катастрофа в Нові-Саду сталася в п’ятницю, 1 листопада — дах уздовж входу на залізничну станцію несподівано обвалився. Від травм загинуло 14 людей, ще троє постраждали. Відомо, що станцію залізниці в Нові-Саду ремонтували у 2021-му і 2022 році. Деякі дрібні роботи виконували до липня 2024 року.

Вже 3 листопада біля урядових будівель у Белграді зібралися сотні активістів. Вони прийшли з транспарантами «Кров на ваших руках» і «Корупція вбиває», вимагаючи заарештувати президента країни Александара Вучича.

Сербські опозиційні політики, активісти і правозахисники звинувачують владу та керівну Сербську прогресивну партію в корупції, зв’язках з організованою злочинністю, кумівстві та бюрократії. Вучич та його колеги заперечують звинувачення.

Прем’єр-міністр держави Мілош Вуцевіч заявив, що уряд вже з’ясовує, хто відповідальний за катастрофу. Прокуратура міста Нові-Сад повідомила, що слідчі опитали 26 людей, які можуть бути пов’язані з інцидентом. Серед них — міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весич. Ще 14 людей викликали на допит, кажуть у відомстві.