У Сербії через обвал даху на залізничній станції загинули 14 людей — люди вийшли на протести
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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На залізничній станції міста Нові-Сад у Сербії обвалився дах. Через це загинули 14 людей, троє постраждали. Люди вийшли на мітинг у Белграді, звинувачуючи владу в недбалості.
Про це повідомляє Reuters.
Катастрофа в Нові-Саду сталася в п’ятницю, 1 листопада — дах уздовж входу на залізничну станцію несподівано обвалився. Від травм загинуло 14 людей, ще троє постраждали. Відомо, що станцію залізниці в Нові-Саду ремонтували у 2021-му і 2022 році. Деякі дрібні роботи виконували до липня 2024 року.
Вже 3 листопада біля урядових будівель у Белграді зібралися сотні активістів. Вони прийшли з транспарантами «Кров на ваших руках» і «Корупція вбиває», вимагаючи заарештувати президента країни Александара Вучича.
Сербські опозиційні політики, активісти і правозахисники звинувачують владу та керівну Сербську прогресивну партію в корупції, зв’язках з організованою злочинністю, кумівстві та бюрократії. Вучич та його колеги заперечують звинувачення.
Прем’єр-міністр держави Мілош Вуцевіч заявив, що уряд вже з’ясовує, хто відповідальний за катастрофу. Прокуратура міста Нові-Сад повідомила, що слідчі опитали 26 людей, які можуть бути пов’язані з інцидентом. Серед них — міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весич. Ще 14 людей викликали на допит, кажуть у відомстві.
- 17 грудня 2023 року в Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Керівна Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александара Вучича набрала більшість голосів. Опозиція заявила про фальсифікації. Спостерігачі ОБСЄ теж побачили низку порушень — несправедливу конкуренцію, упередженість медіа і підкуп виборців.
- Згодом у Сербії почалися протести з вимогами скасувати результати виборів. У грудні 2023 мітингувальники спробували прорватися до ратуші Белграда, де розташована виборча комісія. Вони виламали двері будівлі й кидали в неї каміння. У ситуацію втрутилася поліція, застосувавши газ і кийки.
- 30 грудня в Сербії провели перевибори на 30 дільницях, де не вдалося встановити результати голосування 17 грудня, і на тих, де результати анулювали через виявлені порушення. Александар Вучич відкидав звинувачення у фальсифікації голосів.
- Як пише «Радіо Свобода», партія президента домінує в політиці Сербії понад десять років і нав’язує свій контроль практично на всіх рівнях влади в балканській державі.
- Сербія традиційно є одним із найближчих союзників Росії в Європі. Також вона має тісні економічні звʼязки з РФ. Від початку вторгнення Сербія опирається тиску з боку Євросоюзу і не запроваджує санкцій проти Москви, хоча і є країною-кандидатом на вступ до ЄС — і для цього повинна провадити спільну з Євросоюзом зовнішню політику.