Опитування: Шанси кандидатів у президенти США зрівнялися за два дні до виборів

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Остаточне національне опитування американського телеканалу NBC News під час президентської кампанії 2024 року показує, що шанси кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс і кандидата від Республіканської Дональда Трампа зрівнялися — вони мають по 49% голосів. Ще 2% виборців не визначилися.

Опитування вчергове продемонструвало цілковиту поляризацію американців, які за два дні до виборів чітко визначилися зі своїм кандидатом і не збираються змінювати думку. Однак незалежно від того, хто виграє президентські вибори, 60% виборців вважають, що країна так і залишиться розділеною.

Результати опитувань під час президентської гонки у США за 2024 рік. NBC News

Результати опитування NBC News щодо Гарріс і Трампа максимально близькі, однак серед різних груп населення є суттєві відмінності в підтримці кандидатів.

Камала Гарріс має перевагу над Дональдом Трампом серед темношкірих виборців (87%—9%), молоді до 30 років (57%—41%) і білих виборців з вищою освітою (55%—43%). Тим часом Трамп лідирує серед сільських виборців (75%—23%), білих виборців (56%—42%) і білих виборців без вищої освіти (64%—34%).

Однак найбільш визначальним є гендерний розрив: жінки підтримують Гарріс з перевагою в 16 балів (57%—41%), а чоловіки підтримують Трампа з перевагою у 18 балів (58%—40%). Тобто чистий гендерний розрив — 34 бали.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. За місце в Білому домі боротимуться кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.

Обидва політики вже представили власних кандидатів на посаду віцепрезидента. Республіканець Джеймс Девід Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що державі доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню. Демократ Тім Волз відомий своєю підтримкою Києва і гострою критикою Трампа й Венса.