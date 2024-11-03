В Ірані затримали студентку — вона вийшла в білизні на вулицю після того, як її побили за «неналежний» хіджаб
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
У Тегерані затримали студентку Ісламського університету Азад, яка вийшла на подвірʼя кампусу в спідній білизні.
Про це пише Iran International.
Затримання дівчини, імʼя якої не називають, підтвердили в адміністрації вишу. Там заявили, що мотиви її вчинку зʼясовують. Поведінку дівчини назвали «непристойною».
Студентський телеграм-канал Amir Kabir Newsletter розповів, що вчинок студентки — це нібито акція протесту. Раніше вона зазнала нападу — за однією з версій, через неправильне носіння хіджабу, за іншою — через те, що не носила його. На студентку напали співробітники сил безпеки університету та представники проурядової молодіжної організації «Басідж» — вони розірвали її одяг, викинули хустку.
Під час затримання студентку вдарили головою об двері машини або стовп — очевидці казали про плями крові, що залишилися після цього. Представник університету заявив, що затримана «перебуває під сильним психічним тиском» і в неї «психічний розлад».
Правозахисники Amnesty International в Ірані вимагають негайно звільнити затриману дівчину.
- У 2023 році іранці Махсі Аміні посмертно присудили премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки». Вона померла у 2022 році після того, як її затримала і катувала поліція моралі через «неналежний» хіджаб.