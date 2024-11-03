Reuters: Росія планує зірвати голосування за кордоном під час другого туру виборів у Молдові

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Flickr / Konstantin T

Молдова попередила кілька країн Європейського Союзу, що Росія спробує перешкодити голосуванню емігрантів на виборчих дільницях за кордоном під час другого туру президентських виборів.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело у молдовському уряді.

За даними видання, виборчі дільниці в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Канаді, Румунії, США та Великій Британії можуть стати мішенями Москви для зриву виборів — там навіть можуть влаштувати вибухи.

«Мета полягає в тому, щоб перервати процес голосування під час евакуації (загрози вибуху) і перевірок поліцією», — йдеться у зверненні Молдови до європейського посадовця.

У другому турі виборів змагаються два кандидати — чинна президентка Молдови Майя Санду, яка просуває проєвропейський курс країни, та колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії.

Молдовські виборці, які живуть у західних країнах, вважаються здебільшого проєвропейськими, а отже, ймовірно, більшість підтримає чинну президентку Майю Санду. Reuters зазначає, що голосування діаспори виявилося вирішальним для перемоги команди Санду на референдумі про вступ Молдови до Європейського Союзу.

Вибори в Молдові

Чинна президентка Молдови Майя Санду перемогла в першому турі президентських виборів, які відбулися 20 жовтня. За неї проголосували 42,45% виборців, а за її головного конкурента Олександра Стояногло — 25,98%. Тепер на Молдову чекає другий тур президентських виборів — він проходить 3 листопада.

Одночасно з президентськими виборами відбувся і референдум про майбутнє країни в ЄС. У цілому громадяни підтримали євроінтеграцію, однак перевага була мінімальною — 50,35% молдован проголосували за майбутнє в Євросоюзі. Голосів за було більше лише на 11 277 — і то завдяки діаспорі.

Росія намагається вплинути на цьогорічні вибори у Молдові. Так віце-премʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимова заявила, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.