Міноборони вперше надало медзакладу статус центру реінтеграції військових. Що це означає

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Міністерство оборони України вперше надало закладу охорони здоровʼя статус Центру реінтеграції для звільнених із полону військовослужбовців.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він розповів, що медзаклад працює в центральному регіоні та вже надає медичну, реабілітаційну і психологічну допомогу військовим, які повернулися з полону. Відповідний статус заклад отримав наказом Міністерства оборони.

Центр реінтеграції — це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну і психологічну допомогу, також там проводять реінтеграційні заходи та допомагають отримувати довідки та відновлювати документи. Наразі він розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок.

«Ми також вже отримали перші пропозиції та побажання від військовослужбовців і медичного персоналу. Усі вони будуть враховані Департаментом охорони здоровʼя Міноборони», — зазначив Умєров.