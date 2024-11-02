Від системи «Шлях» відключили понад 200 перевізників через порушення правил перетину кордону

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За порушення правил перетину державного кордону Укртрансбезпека відключила від системи «Шлях» 223 перевізників, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби лише з початку 2024 року направили до правоохоронних органів понад 2 тисячі повідомлень про виявлення незаконного переправлення людей через кордон і підроблення документів.

Розпочато майже 1 500 кримінальних проваджень, понад 1 700 людям оголосили про підозру. Суди винесли понад 220 обвинувальних вироків, з них майже 100 повʼязані з незаконним переправленням через кордон.

Що таке система «Шлях»

Завдяки системі «Шлях» водії призовного віку можуть перетинати кордон, якщо вони перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі. Вона запрацювала в Україні 17 березня 2022 року.

Однак систематично в медіа повідомляли про зловживання «Шляхом», коли військовозобовʼязані виїжджали за кордон і не повертались. Наприклад, у вересні 2023 року журналісти NGL.media зʼясували, що за дозволами Львівської ОВА через систему «Шлях» від червня 2022 до лютого 2023-го з України виїхали та не повернулися щонайменше 2 248 чоловіків призовного віку.