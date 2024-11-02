Уночі сили ППО збили 39 ворожих дронів із 71
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 2 листопада сили ППО збили 39 ворожих дронів із 71.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ще 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА — повернулись до РФ.
Росіяни запускали дрони з російських міст Орел, Курськ, а також з Бєлгородської області.
ППО працювала в Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
У повітряному просторі Україні досі перебуває близько пʼяти ворожих дронів.
Наслідки нічної повітряної атаки
Через падіння уламків пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.
У Святошинському районі столиці через падіння уламків постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували. У 16-поверхівці виникла пожежа на верхніх поверхах площею 15 м кв, яку вже ліквідували рятувальники. З будинку евакуювали 18 людей.
У Соломʼянському районі впали уламки дронів — пошкоджено вікна будинків і щонайменше 5 автівок.
У Дніпровському районі також зафіксували падіння уламків. Обійшлося без постраждалих.
У Шевченківському районі Києва уламки влучили в офісну будівлю. Попередньо, там сталося загоряння.