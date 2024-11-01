У трьох містах Україні запускають пілотний проєкт із впровадження 5G
- Автор:
- Оля Березюк
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rcrwireless.com
В Україні починають впроваджувати нову стандарт звʼязку — 5G — у трьох містах, відповідні зміни до постанови про використання радіочастот ухвалив уряд.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнання. Пілот триватиме два роки та проходитиме у два етапи. Під час випробувань Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж.
За допомогою 5G можна передавати дані в 10 разів швидше, ніж з 4G, тому це створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.
«Це один з ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року», — наголосив Федоров.
Також постанова забезпечить більшу гнучкість для операторів — частоти 2100 МГц тепер можна буде використовувати не тільки для 3G, але й для 2G або 4G. А припинення використання частот 694–862 МГц для аналогового і цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв’язку.
- Восени 2020 року уряд затвердив План розвитку 5G в Україні. Оголосити тендер на частоти планували в жовтні 2021 року, але згодом перенесли на рік.
- Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.
- У травні 2024 року в Україні вперше в тестовому режимі запустили пʼяте покоління мобільних мереж. Це зробив мобільний оператор Vodafone.
- Головною відмінністю 5G від 4G є швидкість роботи — якщо для бездротового інтернету четвертого покоління максимальна швидкість передачі даних досягає 10 Мбіт за секунду, то для пʼятого вона зростає мінімум до 100 Мбіт за секунду.