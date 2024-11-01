Bloomberg: Туреччина планує ухвалити закон про «іноагентів». Аналогічні вже діють у Грузії та Росії

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Туреччина має намір запровадити новий закон проти іноземного впливу. Громадянське суспільство побоюється, що його можуть використати для придушення інакомислення.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, журналісти якого ознайомилися з відповідним законопроєктом.

Законодавство, яке найближчими днями обговорюватимуть у парламенті, має на меті приборкати тих, хто працює проти «безпеки держави або її внутрішніх чи зовнішніх політичних інтересів» під впливом або за наказом іноземної країни чи організації.

Відповідно до законопроєкту, покарання може становити до семи років увʼязнення.

Цей крок є частиною ширшого судового пакета, запропонованого Партією справедливості й розвитку президента Реджепа Ердогана, і нагадує закон про іноземних агентів, прийнятий нещодавно у Грузії, також аналогічний закон діє і в Росії.

Судові експерти та журналісти висловили занепокоєння з приводу двозначності та широких формулювань закону. За їхніми словами, політичні інтереси Туреччини можуть змінюватися, і влада може використати цю нечіткість для придушення будь-якої критики на адресу уряду.

Десятки медіагруп опублікували заяви, в яких виступили проти закону про іноземний вплив і закликали до його відкликання.

«Ми розглядаємо цей законопроєкт як тривожну загрозу свободі вираження поглядів і громадянському суспільству. Нечітко сформульований законопроєкт може перетворити повсякденну журналістську і громадську діяльність на карані злочини», — заявив Мустафа Кулелі, віцепрезидент Європейської федерації журналістів.