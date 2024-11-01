СБУ підозрює у держзраді вінницького блогера Олександра Шавлюка

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Служба безпеки затримала вінницького блогера Олександра Шавлюка. Він називає себе адвокатом і розповідає про «звірства» ТЦК, «жахи» в армії та незаконну мобілізацію на своєму ютуб-каналі.

Служба безпеки не називає їмʼя затриманого, але з опису стає зрозуміло, що йдеться саме про Шавлюка.

Йому повідомили про підозри в держзраді, шахрайстві, перешкоджанні ЗСУ та порушенні рівноправності громадян.

В СБУ написали, що у Вінниці викрили 39-річного адміністратора кількох каналів в YouTube і Telegram, який проводив онлайн-консультації про те, як чинити опір ТЦК. Слідство також встановило, що фігурант привласнював гроші, які українці донатили на ЗСУ.

Олександр Шавлюк веде ютуб-канал «Шавлюк Медіакор» і, за даними YouControl, володіє адвокатською компанією «ПравоЕкспоГруп Шавлюк і партнери». Також у нього є закрита група в Telegram з платним доступом, де він пропонує консультації та готові бланки документів, щоб оскаржувати дії ТЦК. «Бабель» дослідив канал і біографію Шавлюка та розповів, чому порадам «адвоката» не варто вірити.