У жовтні понад 10 приватних шкіл БпЛА пройшли сертифікацію

Новини

У жовтні в Україні ще понад 10 приватних шкіл операторів БпЛА пройшли сертифікацію.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Кожна із цих шкіл видає випускникам сертифікати, які є підставою для присвоєння військово-облікової спеціальності. Навчання в сертифікованих школах проходить за програмою, розробленою школою на підставі вимог Міноборони.

Він наголосив, що також для сертифікації школа повинна мати дрони, на яких майбутні пілоти практикуватимуться, та досвідчених викладачів.

За його даними, зараз динаміка сертифікації дуже хороша, тому до 2025 року її можуть пройти всі приватні школи БпЛА.