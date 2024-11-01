Трамп каже про фальсифікації на дострокових виборах у Пенсильванії — там його випереджає Гарріс

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп і його команда заявили про випадки шахрайства під час дострокового голосування в штаті Пенсильванія.

Про це повідомляють Politico та The Hill.

«У Пенсильванії обманюють людей і попадаються на гарячому, як ніколи раніше. Повідомте про шахрайство органам влади. Правоохоронні органи повинні діяти негайно!» — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

На мітингу в Аллентауні в Пенсильванії республіканець стверджував, що форми реєстрації виборців у містах Ланкастер і Йорк могли сфальсифікувати. Політик заявив, що начебто порушників «спіймали з 2 600 голосами», що були підроблені.

Посадовці в Ланкастері перевірили близько 2 500 форм реєстрації виборців на предмет можливого шахрайства. Як пише The Philadelphia Inquirer, жодних ознак обману виборців не знайшли. Дональд Трамп навмисне сіє сумніви щодо підсумків раннього голосування в Пенсильванії за кілька днів до виборів, повідомляє The Hill.

Наразі 58% мешканців штату віком від 65 років підтримали демократів, голоси республіканцям віддали 35% людей. Голосування особливо важливе у п’ятьох із семи хитких штатах — Пенсильванії, Аризоні, Мічигані, Вісконсині та Північній Кароліні. Там проживає більше людей старшого віку, ніж у середньому по країні.

Politico припускає, що звинуваченнями в шахрайстві Трамп закладає основу для оскарження результатів голосування, якщо програє. Після поразки на виборах 2020 року політик теж говорив про масові порушення. Це завершилося нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.

Дональд Трамп також подав позов до суду на телеканал CBS через інтерв’ю Камали Гарріс у передачі «60 хвилин». На думку Трампа, CBS хоче втрутитися в президентські вибори в США і «схилити чашу терезів» на бік Демократичної партії.

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента.

Авторка: Анастасія Могилевець