Трамп подав до суду на канал CBS через нібито фальсифікацію інтерв’ю Гарріс

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Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп подав позов до суду на телеканал CBS на $10 мільярдів через нібито фальсифікацію інтерв’ю кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс у програмі «60 хвилин» 6 жовтня.

Про це повідомляють Reuters та Fox News.

У позові Трамп стверджує, що канал показав дві різні відповіді Гарріс на запитання про війну між Ізраїлем і ХАМАС у Газі. В опублікованій версії нібито прибрали згадку про вплив адміністрації Байдена на ведення Ізраїлем війни.

Йдеться про те, що до виходу в ефір інтервʼю Гарріс «60» хвилин», CBS показував уривок, де демократка сказала про роль США на війну в Газі.



«Робота, яку ми виконали, призвела до низки рухів з боку Ізраїлю в цьому регіоні, які були значною мірою спонукані чи результатом багатьох речей, включаючи нашу підтримку того, що має статися в регіоні», — йшлося у відповіді Гарріс.

За це демократку розкритикували і назвали її відповідь «салатом зі слів». Але коли те саме запитання пролунало в праймтайм спеціального випуску про вибори, глядачі почули «коротшу та більш упорядковану відповідь».

«Ми не збираємося припиняти те, що необхідно для того, щоб Сполучені Штати чітко усвідомлювали нашу позицію щодо необхідності припинення цієї війни», — пролунало в ефірі.

Трамп стверджує, що так CBS хоче втрутитися в президентські вибори в США і «схилити чашу терезів» на бік Демократичної партії.

Позов подали після того, як команда Трампа спершу надіслала до CBS News офіційний лист з вимогою оприлюднити повну розшифровку інтерв’ю «60 хвилин» з Камалою Гарріс. Канал не погодився на вимоги Трампа і заперечив всі обвинувачення республіканця.

CBS заявляє, що «інтерв’ю не було сфальсифікованим» і що програма «не приховала жодної частини відповіді віцепрезидента на спірне запитання».

Вибори в США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. За місце в Білому домі боротимуться кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.

Обидва політики вже представили власних кандидатів на посаду віцепрезидента. Республіканець Джеймс Девід Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що державі доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню. Демократ Тім Волз відомий своєю підтримкою Києва і гострою критикою Трампа й Венса.