Truth Hounds: Пропаганда РФ активно виправдовує подвійні удари по цивільних цілях в Україні та навіть заохочує до них

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Від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року до 31 серпня 2024 року Росія завдала 36 подвійних ударів по Україні.

Тактика подвійних ударів передбачає завдання вторинного удару по одному й тому ж місці за кілька хвилин після початкового. Вторинний удар зазвичай націлений, зокрема, на рятувальників, медиків і журналістів — тобто тих цивільних людей, які оперативно виїжджають на місця атаки. Ба більше, російська пропаганда активно заохочує такі напади й намагається легітимізувати вбивства тих, хто надає першу допомогу, особливо співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Національної поліції України, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.

Про це йдеться в дослідженні громадської організації Truth Hounds.

Російські офіційні джерела, медіа і військові блогери зазвичай не коментують подвійні удари. Коли напад вважається «успішним», російські новини зазвичай повідомляють про подію, не акцентуючи увагу на конкретній тактиці, яку застосовували.

Однак, за словами дослідників, з літа 2024 року дещо пожвавився дискурс про застосування російськими військовими тактики подвійних ударів.

Як Росія публічно схвалює подвійні удари

Популярний російський телеграм-канал «Военный осведомитель» повідомив про удар по населеному пункту Буди 13 липня 2024 року, зазначивши: «Після того як противник приступив до ліквідації наслідків, було завдано повторного удару по співробітниках українського МВС і ДСНС».

Коментуючи загибель очільника Харківського районного відділу ДСНС у Харківській області та поліцейських, автори каналу стверджують, що цей інцидент є «не першим випадком, який демонструє ефективність подвійних ударів по місцях ліквідації наслідків від первинних прильотів».

«Ця заява вказує на те, що російська сторона цілеспрямовано прагне спричинити жертви серед рятувальників і поліцейських, які реагують на первинні удари. Це також свідчить про те, що напад на Буди є частиною ширшої стратегії та моделі російських операцій, коли подвійні удари використовуються для посилення наслідків початкового удару», — зазначили в Truth Hounds.

Крім того, 4 серпня 2024 року один з найпопулярніших російських військових аналітиків Міхаіл Звінчук повідомив про атаку російських безпілотників на нафтовий термінал у Гнівані Вінницької області, визнавши, що застосовувалась тактика «подвійного удару».

«Спочатку було завдано три удари. Після того як на місце події прибули пожежники, був завданий четвертий удар безпілотником «Герань», який влучив безпосередньо в резервуар. Це свідчить про те, що ми змінюємо підходи вогневого ураження, враховуючи час, необхідний для гасіння пожеж і прибуття евакуаційних команд», — сказав Звінчук.

Як Росія виправдовує подвійні удари

Визнаючи, що при плануванні цих нападів російські військові враховують час реагування пожежників та «евакуаційних команд», які згодом стають мішенню для наступних ударів, Звінчук також стверджує, що так звані «евакуаційні команди» нібито часто складаються з представників «українських формувань».

Важливою деталлю в цьому контексті є репортаж з телеграм-каналу gefestwar, пов’язаний з операціями з використанням безпілотників.

Так, 16 серпня 2024 року канал опублікував відео з наслідками атаки на школу в Антонівці Херсонської області. Цей інцидент є одним з підтверджених командою Truth Hounds подвійних ударів. Російські війська стверджували, що українські військові нібито використовували школу як пункт управління БпЛА. Після того як через першу атаку виникла пожежа, на місце події прибули рятувальники, але незабаром росіяни завдали повторного удару.

7 серпня 2023 року армія РФ завдала подвійного ракетного удару по місту Покровськ на Донеччині. Щонайменше 10 людей загинули, ще 93 отримали поранення.

Перша ракета влучила в п’ятиповерховий житловий будинок приблизно о 19:15, повністю зруйнувавши два останні поверхи та серйозно пошкодивши інші в західному крилі будинку. Ця будівля розташована в самому центрі міста, у ній проживали виключно місцеві мешканці.

Місце події невдовзі після першого удару в Покровську 7 серпня 2023 року.

О 19:52 російські військові повторно вдарили по тій самій вулиці. Цього разу ще одна ракета влучила у верхні поверхи готелю «Дружба», розташованого приблизно за 20 метрів від будівлі, що постраждала від першого удару.

Якщо під час першого удару загинули двоє, то після другого кількість жертв зросла до 10. Через вторинне влучання загинули, зокрема, рятувальники й пожежники, які прибули на допомогу.

Наступного дня після цього удару Міністерство оборони РФ заявило про знищення командного пункту оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця» Сухопутних військ Збройних сил України, який нібито розташовувався в Покровську. Хоча багато провідних російських військових аналітиків і телеграм-канали проігнорували цю інформацію, інші поширювали твердження, що удар призвів до усунення «західних кураторів» і «найманців». Також у деяких повідомленнях підкреслювалося, що удар призвів до «ліквідації» заступника голови ДСНС Донецької області Андрія Омельченка.

Як зазначив у коментарі «Бабелю» юрист Truth Hounds Юрій Угрин, попри те, що РФ очевидно виправдовує подвійні удари по цивільних цілях в Україні, дуже складно кваліфікувати такі дії російської пропаганди як злочин проти людяності.

«На підставі проведеного аналізу щодо закликів російських пропагандистів до вчинення подвійних ударів по цивільних цілях в Україні надзвичайно складно встановити наявність злочину проти людяності, переслідування або прямих і публічних закликів до геноциду. Утім, такі заклики є надзвичайно цінними з точки зору доведення умислу російських воєнних злочинців щодо навмисного використання цивільних обʼєктів в Україні як мішеней для нападів», — сказав Угрин.