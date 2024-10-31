Німеччина закриє всі генконсульства Ірану у відповідь на страту свого громадянина

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Koosha Mahshid Falahi / Mizan News Agency / AP

У Німеччині закриють усі три генеральні консульства Ірану у відповідь на страту німецько-іранського громадянина Джамшида Шармахда.

Про це оголосила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Tagesschau.

Іранські консульства закриють у Франкфурті, Мюнхені та Гамбурзі. Посольство Ірану в Берліні продовжить працювати. Ті з 32 співробітників консульств, у яких немає німецького громадянства, повинні будуть виїхати з Німеччини.

Раніше Німеччина неодноразово говорила Ірану про те, що страта Шармахда матиме «серйозні наслідки». Бербок заявила, що також наполягатиме включити Корпус вартових ісламської революції до списку терористів Європейського Союзу. Канцлер Німеччини Олаф Шольц теж «найрішучішим чином» засудив страту Шармахда, назвавши це «скандалом».

Страта Джамшида Шармахда

Джамшид Шармахд мав подвійне громадянство Німеччини та Ірану, а також посвідку на проживання у США. До викрадення, яке, як вважають, сталося в Дубаї, і подальшого затримання в Ірані, 69-річний Шармахд жив у Каліфорнії.

У 2023 році Шармахда засудили до смертної кари після вироку Ісламського революційного суду Ірану за звинуваченнями у причетності до теракту в мечеті в Ширазі у 2008 році, через який загинули 14 людей.

Джамшид Шармахд. Koosha Mahshid Falahi / Mizan News Agency / AP

Офіційний вирок подали у менш чітких формулюваннях і використали універсальний термін «поширення корупції». Іран також звинуватив його в контакті з «офіцерами Федерального розвідувального бюро США і Центрального розвідувального управління США» і в «спробі звʼязатися з ізраїльськими агентами Моссаду».

Тегеран звинуватив ірансько-німецького громадянина в тому, що він є «ватажком терористичної організації «Тондар», яка керувала збройними і терористичними діями в Ірані з Америки». Організація «Тондар» — це озброєне крило «Асамблеї Королівства Ірану», яке базується в Каліфорнії (США) і заявляє, що прагне відновити монархію Ірану, повалену Ісламською революцією 1979 року.

Німеччина, Європейський Союз та інші держави закликали скасувати смертний вирок. Правозахисні організації вказували на несправедливість суду над Шармахдом.